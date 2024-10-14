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16:33, 14 октября 2024Наука и техника

Российское оружие сравнили с аналогами стран НАТО

Евтухов: российское оружие опережает поставляемые Киеву западные аналоги

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российское оружие во многом опережает поставляемые Киеву аналоги производства стран НАТО. Российское и западное оружие сравнил начальник управления президента России по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса, член коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24».

«Наше вооружение сегодня по своим характеристикам не уступает, а во многом опережает то вооружение, которое поставляется странами НАТО нашему противнику», — сказал он.

Евтухов подчеркнул, что сейчас основной задачей остается обеспечение Вооруженных сил России техникой и вооружением для выполнения задач в ходе специальной военной операции.

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Ранее в октябре заслуженный военный летчик России Владимир Попов рассказал, что российские истребители Су-35С и Су-30СМ поколения 4++ превосходят французские Mirage 2000, которые Париж хочет передать Киеву.

В августе гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что западные танки Challenger и Leopard, которые поставляют Вооруженным силам Украины, дискредитировали себя в зоне спецоперации.

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      Даниил Иринин
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