Росздравнадзор опроверг данные о нехватке ряда популярных антибиотиков

Росздравнадзор опроверг данные о нехватке некоторых популярных антибиотиков

Информация о том, что в ряде регионов России не хватает ряда популярных антибактериальных препаратов, не соответствует действительности. Об этом заявили в Росздравнадзоре, передает ТАСС.

Так в ведомстве прокомментировали публикацию газеты «Известия», в которой говорилось, что в трети регионах России заявили о нехватке популярных антибактериальных препаратов. В аптеках части субъектов, как утверждалось, нельзя найти антибиотики с рокситромицином, эритромицином, кларитромицином и азитромицином.

«Приведенная информация не соответствует действительности, антибактериальные препараты доступны в лечебной и аптечной сети, в том числе в регионах, упомянутых в статье», — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что по всем препаратам, перечисленных в публикации, фиксируется стабильный ввод в гражданский оборот производителями и импортерами. Уровень ввода, как уточняется, находится на уровне среднегодовых значений прошлых лет.