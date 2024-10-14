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07:50, 14 октября 2024Экономика

Из регионов России пропали некоторые антибиотики

«Известия»: в трети регионов РФ пропали антибиотики с рокситромицином

Фото: Markus Spiske / Unsplash

В трети регионах России заявили о нехватке препаратов с рокситромицином. О пропаже некоторых антибиотиков сообщает газета «Известия».

Согласно жалобам клиентам, в 25 субъектах РФ исчезли из продажи медикаменты с препаратом широкого спектра антибактериальной активности рокситромицином. Также в 12 регионах обратили внимание на нехватку лекарств с эритромицином, в 6 — медикаментов с кларитромицином. Еще пять субъектов сообщили об отсутствии азитромицина. В аптеках Дагестана, Крыма, Чечни, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии отсутствуют все четыре антибиотика.

Согласно статистике RNC Pharma, с начала 2024 года в оборот ввели 10,3 вместо 11,04 тысячи упаковок лекарств с рокситромицином. Также с 921,6 до 787,7 тысячи упали поставки в аптеки эритромицина. Аналогично сократились и продажи препаратов.

По словам врача общей практики, руководителя отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марины Бережной, подобные антибиотики используются для лечения различных инфекционных заболеваний вроде ангины или пневмонии. Их также применяют в случае инфекций мочеполовой системы, кожи и мягких тканей, добавила терапевт Светлана Каневская. Однако их можно заменить на более сильнодействующие, так что дефицит не станет проблемой.

«Амоксиклав из группы пенициллинов эффективен в лечении атипичной пневмонии, бронхитов, ринитов, гайморитов, трахеитов. Если не справляется, можно подключить антибиотики из группы фторхинолонов, например с действующими веществами левофлоксацин или ципрофлоксацин. Они продаются в России», — заявил терапевт и пульмонолог Медцентра доктора Александровского Арутюн Варданян.

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Однако есть и заболевания, в которых упомянутым препаратам нет аналогов. Так, при заражениях бактерией хеликобактер пилори назначают кларитромицин, аналогов которому нет, предупредил врач Павел Хорошев. Кроме того, препараты различаются по токсичности и аллергенности.

Проблемы с нехваткой лекарств объясняют трудной логистикой. Директор по развитию RNC Pharmа Николай Беспалов называет причиной переход на другие, более современные лекарства.

«Думаю, идет процесс вытеснения относительно старых продуктов новыми, устаревшие переходят в разряд нишевых, которые используются при отдельных заболеваниях или назначаются пациентам с определенными особенностями, где применение других препаратов сопряжено с рисками», — сказал он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный объяснил рост доли дженериков (лекарства, которые производятся и продаются после истечения срока действия патента под коммерческим названием, отличающимся от фирменного названия разработчика) в здравоохранении страны объективен. Такие препараты дешевле и доступнее, а при должном уровне контроля качества гражданам это не угрожает. По его словам, текущее «не очень хорошее» положение дел связано с санкциями, и российские медики не могут своими силами нарастить производство, а тем более разработку дорогостоящих препаратов.

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