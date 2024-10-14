Участие Финляндии в учениях ядерных сил НАТО объяснили

Эксперт Сивков: участие Хельсинки в ядерных учениях НАТО не сулит хорошего

Участие Финляндии в учениях ядерных сил НАТО в беседе с газетой «Взгляд» объяснил военный эксперт Константин Сивков. Ежегодные учения Steadfast Noon стартовали в понедельник, 14 октября.

Специалист отметил, что финские истребители технически не адаптированы под применение ядерных боеприпасов, что является одной из основных задач, требующих решения в рамках учений. Сивков предположил, что ядерным оружием могут оснастить финские истребители F-35, а сам факт участия Хельсинки в учениях альянса он охарактеризовал словами «не сулит ничего хорошего».

«Для нас это означает только одно — аэродром базирования носителей ядерного оружия стал значительно ближе к нашим границам, чем это было раньше», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Steadfast Noon примут участие две тысячи военнослужащих из тринадцати стран-членов Североатлантического альянса, а также самолеты различных типов, в том числе бомбардировщики, самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы. Учения будут длиться две недели.