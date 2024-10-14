Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:52, 14 октября 2024Мир

Участие Финляндии в учениях ядерных сил НАТО объяснили

Эксперт Сивков: участие Хельсинки в ядерных учениях НАТО не сулит хорошего

Фото: Elizabeth Franz / Reuters

Участие Финляндии в учениях ядерных сил НАТО в беседе с газетой «Взгляд» объяснил военный эксперт Константин Сивков. Ежегодные учения Steadfast Noon стартовали в понедельник, 14 октября.

Специалист отметил, что финские истребители технически не адаптированы под применение ядерных боеприпасов, что является одной из основных задач, требующих решения в рамках учений. Сивков предположил, что ядерным оружием могут оснастить финские истребители F-35, а сам факт участия Хельсинки в учениях альянса он охарактеризовал словами «не сулит ничего хорошего».

«Для нас это означает только одно — аэродром базирования носителей ядерного оружия стал значительно ближе к нашим границам, чем это было раньше», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Steadfast Noon примут участие две тысячи военнослужащих из тринадцати стран-членов Североатлантического альянса, а также самолеты различных типов, в том числе бомбардировщики, самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы. Учения будут длиться две недели.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      «Понимал каждой клеточкой организма, что будет много горя». Российский военный рассказал о потерях в первый день СВО

      Москвичам рассказали о погоде на выходные

      Шансы Польши обойтись без российского газа оценили

      Исполнитель роли Человека-паука расстался с девушкой

      Продажи iPhone 16 запретят в Индонезии

      Арестованному в России французу запросили более трех лет колонии

      Милонов предложил снижать ставку по ипотеке за каждого ребенка

      Депутат Госдумы рассказал о «нелепой и абсурдной» ситуации с якобы пленными бойцами СВО

      Посланник Папы Римского по Украине прибыл в Москву

      Беспилотник ракетным ударом уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше