В Европе рекордно подорожал один продукт питания

Reuters: Европу ждет дорогостоящее Рождество из-за цен на сливочное масло

Сливочное масло в Европе рекордно подорожало, что стало плохой новостью для пекарей и кондитеров, которые готовятся к рождественским праздникам и уже столкнулись с высокими расходами на шоколад и сахар. Об этом сообщило агентство Reuters.

Аналитики объяснили это высоким спросом на масло и ограниченными запасами. Кроме того, сыграло свою роль и стремление переработчиков молочной продукции использовать больше молока для производства наиболее прибыльных продуктов, таких как сыр.

Отмечается, что к 29 сентября европейское масло торговалось на мировых рынках по рекордной цене в 8706 долларов за тонну. Это на 83 процента превышает показатели прошлого года.

Как заявил директор Французской федерации пекарей и кондитеров FEB Поль Буавен, крупные пищевые компании восполнили большую часть своих запасов масла, прежде чем начать производить рождественские торты и мороженое. А вот для мелких производителей последствия будут значительными, так как рост цен неизбежен.

По данным «Чек Индекс», сливочное масло подорожало и в России. В первой половине сентября средний чек за сливочное масло вырос на 5,3 процента, до 200 рублей за 180 граммов.