Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:31, 14 октября 2024Экономика

В Европе рекордно подорожал один продукт питания

Reuters: Европу ждет дорогостоящее Рождество из-за цен на сливочное масло

Фото: Sorin Gheorghita / Unsplash

Сливочное масло в Европе рекордно подорожало, что стало плохой новостью для пекарей и кондитеров, которые готовятся к рождественским праздникам и уже столкнулись с высокими расходами на шоколад и сахар. Об этом сообщило агентство Reuters.

Аналитики объяснили это высоким спросом на масло и ограниченными запасами. Кроме того, сыграло свою роль и стремление переработчиков молочной продукции использовать больше молока для производства наиболее прибыльных продуктов, таких как сыр.

Отмечается, что к 29 сентября европейское масло торговалось на мировых рынках по рекордной цене в 8706 долларов за тонну. Это на 83 процента превышает показатели прошлого года.

Как заявил директор Французской федерации пекарей и кондитеров FEB Поль Буавен, крупные пищевые компании восполнили большую часть своих запасов масла, прежде чем начать производить рождественские торты и мороженое. А вот для мелких производителей последствия будут значительными, так как рост цен неизбежен.

По данным «Чек Индекс», сливочное масло подорожало и в России. В первой половине сентября средний чек за сливочное масло вырос на 5,3 процента, до 200 рублей за 180 граммов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался о ситуации в Курской области

      Врач назвала главную угрозу здоровью сердца

      «Одноклассники» запустили первое в России научпоп-шоу про садоводство

      Турист отправился фотографировать учения НАТО в горах и не выжил

      В WhatsApp появится новая полезная функция

      Более 60 украинских дипучреждений получили сообщения о минировании

      В России ответили на слова Зеленского о ситуации в Курской области

      Катя Лель передумала судиться с Отаром Кушанашвили

      Названы простые способы выглядеть дороже с помощью одежды

      Названы опасные ошибки при использовании газа дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше