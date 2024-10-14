В Москве приостановили работу сервисов проката электросамокатов

Дептранс Москвы: работа сервисов проката электросамокатов приостановлена

Работа московских сервисов проката электросамокатов была приостановлена. Причиной стали неблагоприятные погодные условия в столице, передает пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве отметили, что поездки на электросамокатах в снег могут быть опасны для пользователей. В виду этого операторы аренды временно прекратили работу до улучшения погоды. Сервисы продолжат работу, как только условия улучшатся.

В понедельник, 14 октября, в Москве и Подмосковье выпал первый снег. Жители столичного региона поделились в сети снимками.

Ранее стало известно, что погода в Москве улучшится к выходным. Согласно прогнозам синоптиков, к концу недели в город придет бабье лето — температура воздуха поднимется до 10-12 градусов тепла.