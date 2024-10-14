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13:05, 14 октября 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского раскрыли детали «плана победы»

Подоляк: в «плане победы» Зеленского есть пункт об ударах вглубь территории РФ

Фото: Carsten Koall / Getty Images

В украинском «плане победы» есть пункт об ударах дальнобойным оружием вглубь российской территории. Детали документа раскрыл советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, его цитирует газета The Wall Street Journal (WSJ).

Чиновник рассказал, что в «плане победы» содержится детальная стратегия Киева, которая включает военные, экономические, политические и дипломатические шаги. Речь также идет о запросе на поставку значительного количества ракет большой дальности, в том числе ATACMS и Storm Shadow, и разрешение на удары ими по России, уточнил он.

Кроме того, по мнению Подоляка, конфликт затянется на годы без дополнительной поддержки Украины, что приведет к подрыву авторитета западных стран.

12 октября советник офиса Зеленского пообещал представить украинцам «план победы». Он сообщал, что основные направления были представлены Западу. Помимо этого, Подоляк уверен, что Зеленский эффективно представит план общественности, добавив детали и объяснив его значимость для Украины.

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      Кристина Есикова
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