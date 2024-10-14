Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:02, 14 октября 2024Мир

В России высказались о поддержке США одного из пунктов «плана победы» Зеленского

Депутат Чепа: США не поддержат «план победы» Зеленского

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

США вряд ли поддержат пункт «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского об ударах западным оружием вглубь России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также указал на то, что поддержка Украины Западом видна все меньше.

«Согласие на реализацию этого плана не дают, опасаясь, что это станет основанием для ответных действий с нашей стороны, — сказал Чепа. — Кроме того, мы видим, что американцы постепенно начинают "сливать" Украину».

По словам политика, в мире все реже слышны выступления в поддержку украинского конфликта. В частности, о том, что Украине не дали выступить на заседании фонда Клинтона, хотя годом ранее именно украинскому вопросу была посвящена большая часть мероприятия.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что в украинском «плане победы» есть пункт об ударах дальнобойным оружием вглубь российской территории. Речь также идет о запросе на поставку значительного количества ракет большой дальности, в том числе ATACMS и Storm Shadow.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска вышли на окраину Суджи. Они закрепились в районе, откуда началось вторжение ВСУ в Курскую область

      В России высказались о поддержке США одного из пунктов «плана победы» Зеленского

      Жители Курской области рассказали о бегстве по полям от беспилотников ВСУ

      На Украине сообщили о продвижении российских военных в районе Часова Яра

      В Кремле раскрыли планы Путина на саммит G20

      Состояние Джастина Бибера ухудшилось на фоне скандала вокруг P.Diddy

      Финансовую устойчивость России оценили

      Президент Ассамблеи в Женеве жестко прервала протест представителя Украины

      На Украине сообщили о падении доверия граждан к Зеленскому

      Москвичам пообещали бабье лето

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше