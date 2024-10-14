В России высказались о поддержке США одного из пунктов «плана победы» Зеленского

Депутат Чепа: США не поддержат «план победы» Зеленского

США вряд ли поддержат пункт «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского об ударах западным оружием вглубь России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также указал на то, что поддержка Украины Западом видна все меньше.

«Согласие на реализацию этого плана не дают, опасаясь, что это станет основанием для ответных действий с нашей стороны, — сказал Чепа. — Кроме того, мы видим, что американцы постепенно начинают "сливать" Украину».

По словам политика, в мире все реже слышны выступления в поддержку украинского конфликта. В частности, о том, что Украине не дали выступить на заседании фонда Клинтона, хотя годом ранее именно украинскому вопросу была посвящена большая часть мероприятия.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что в украинском «плане победы» есть пункт об ударах дальнобойным оружием вглубь российской территории. Речь также идет о запросе на поставку значительного количества ракет большой дальности, в том числе ATACMS и Storm Shadow.