В российском городе построили дом для медиков

Пятиэтажный дом для медицинских работников ввели в эксплуатацию в Нижнеудинске. Об этом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в личном Telegram-канале.

Известно, что всего в здании, построенном в микрорайоне Восточный, расположено 33 квартиры. В этом месте начали возводить дома в рамках программы по восстановлению российского города от последствий паводка 2019 года. По словам Кобзева, до конца года на территории необходимо завершить строительство двух блок-секций для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.

«Остались формальности — подготовка необходимой документации для передачи жильцам. В новые квартиры заедут сотрудники Нижнеудинской районной больницы, еще часть квартир зарезервирована для приезжих врачей», — пояснил глава региона.

Ранее в октябре российские врачи пересадили 60-летнему пациенту донорское сердце.