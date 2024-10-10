Российские врачи пересадили 60-летнему пациенту донорское сердце

В Тюмени врачи пересадили 60-летнему пациенту донорское сердце

В Тюменской областной клинической больнице врачи пересадили 60-летнему пациенту донорское сердце. Об этом сообщил глава российского региона Александр Моор в Telegram-канале.

По словам губернатора, операция длилась пять часов и прошла успешно. «Сердце донора подошло пациенту. По сути, Юрий Иванович благодаря усилиям врачей отпраздновал второй день рождения», — рассказал Моор.

Глава региона отметил, что такие операции проводятся в больнице с 2017 года. «Это восьмая трансплантация сердца, выполненная на базе областной клинической больницы», — уточнил он.

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