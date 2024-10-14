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16:22, 14 октября 2024Экономика

В российском регионе чиновники вместо свежего асфальта уложили бетонные плиты

В деревне ХМАО чиновники вместо свежего асфальта уложили бетонные плиты

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В одной из деревень Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) чиновники вместо свежего асфальта уложили бетонные плиты. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание Ura.ru.

Речь идет о деревне Ягурьях. По словам местной жительницы, на улице Таежной вместо обещанного властями асфальта на дорогу уложили бетонные плиты. Кроме того, во время ремонта было выявлено большое количество нарушений, в том числе неровные обочины и отсутствие съездов.

«Муж сам их (съезды с дороги) провел к нашему дому. Обочины укрепили так, что нога проваливается, не то, что машина. Дорога получилась узкой из-за плит — не разъехаться без "карманов" двум встречным легковушкам. Власти обещали до конца лета завершить работы, но они продолжаются до сих пор», — пожаловалась жительница Ягурьяха.

Между тем представитель администрации Ханты-Мансийского района заявил, что, в соответствии с условиями контракта, дорога будет построена из плит, которые уложат на существующее утрамбованное основание. Он добавил, что в договоре также предусмотрены съезды с дороги. «В ходе ремонта автомобильной дороги в деревне Ягурьях пришлось сменить подрядную организацию в связи с неисполнением обязательств по муниципальным контрактам», — пояснил представитель мэрии, заверив, что все работы по ремонту дороги завершат до конца октября.

В сентябре сообщалось, что в поселке Верховье Орловской области дорожную яму заделали кабачками.

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      Полина Кислицына
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