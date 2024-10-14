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06:15, 14 октября 2024Бывший СССР

В казахстанский город ввели Нацгвардию после убийства подростка

В Талгар ввели Нацгвардию Казахстана после убийства подростка в магазине

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

В город Талгар в Казахстане ввели личный состав Нацгвардии МВД республики для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка после убийства 16-летнего подростка. Об этом 14 октября сообщил портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Преступление произошло в ночь на 4 октября. Согласно имеющейся информации, Шерзат Болат помогал в магазине своему отцу, когда произошел конфликт с агрессивным покупателем. Сообщается, что посетителю отказали в продаже алкоголя после 23:00, однако после перепалки отец подростка согласился продать алкоголь. Он не получил чек об оплате, однако мужчина отпустил клиента, решив не связываться с ним.

Услышавший разговор юноша отправился вслед за покупателем и ударил его. Затем мужчина позвонил знакомым, которые приехали и начали избивать подростка, его отца и дядю. По словам родственников убитого, всего было 13 нападавших, они применяли ножи и ружья.

Позже неизвестные сожгли дом, в котором предположительно проживала семья Шерзата. После случившегося семье несовершеннолетнего обеспечили охрану.

Ранее Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана обезвредил восемь организованных преступных групп (ОПГ), члены которых причастны к пропаганде терроризма, похищениям людей, вымогательству, а также незаконному обороту наркотических средств и огнестрельного оружия.

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      Маргарита Пименова
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