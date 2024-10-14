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18:27, 14 октября 2024Забота о себе

Врач назвала главную угрозу здоровью сердца

Кардиолог Кореневич: стресс угрожает здоровью сосудов сильнее соли и трансжиров

Фото: Szabo Viktor / Unsplash

Сильный стресс вредит сердцу и сосудам сильнее соли, сахара и трансжиров, предупредила кардиолог Анна Кореневич. Главную угрозу здоровью сердечно-сосудистой системы она назвала в своем канале в «Дзен».

Врач посоветовала россиянам перестать винить продукты в развитии гипертонии, инфаркта, тромбоза и проблем с сосудами. По ее словам, утверждение, что этих болезней не было раньше, потому что люди питались по-другому, ошибочно. Все они существовали и 200 лет назад, заверила доктор. «Но их никто не диагностировал и уж тем более не лечил», — уточнила она.

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При этом Кореневич заявила, что еда не является первопричиной патологий сердца и сосудов. По словам врача, стресс влияет на них намного хуже соли, сахара, трансжиров, ГМО и консервантов. «Если вы думаете, что сейчас стресса больше, чем 100 и 200 лет назад, то вы ошибаетесь. Продолжительность жизни людей говорит об обратном», — отметила врач. Она также напомнила, что раньше наблюдался дефицит продуктов, что провоцировало дополнительный стресс. В таком состоянии человек отдает предпочтение вредной пище или вовсе отказывается от нее.

Сейчас, как отметила кардиолог, любая еда доступна, благодаря чему в целом люди питаются более сбалансированно, хотя некоторые все же переедают. Чтобы избежать проблем со здоровьем, из-за стола надо выходить немного голодным, рекомендовала врач. При этом в меню лучше включить свежие продукты, богатые белком и клетчаткой, а колбасу, сладости и чипсы лучше воспринимать как «праздничную» пищу, добавила она.

Ранее профессор неврологии медицинского колледжа Университета Иллинойса в Чикаго (США) Фернандо Тестаи назвал неожиданный повышающий риск слабоумия фактор. Проблемы с кровоснабжением мозга приводят к гибели клеток и тканей мозга и, как следствие, могут спровоцировать деменцию, заявил он.

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      Наталья Обрядина
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