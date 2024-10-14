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13:09, 14 октября 2024Спорт

Вучич продемонстрировал флаг России на матче Лиги наций УЕФА

Александар Вучич продемонстрировал флаг России на матче Лиги наций УЕФА

Фото: Carl Court / Getty Images

Президент Сербии Александар Вучич продемонстрировал флаг России на матче Лиги наций УЕФА. Соответствующее видео в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовал президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Перед игрой, в которой встречались Сербия и Швейцария, Вучич развернул шарф, который был поделен на две половины. На одной изображен флаг Сербии, а на второй — российский триколор.

Встреча прошла в субботу, 12 октября, в сербском городе Лесковац. Победу со счетом 2:0 одержали хозяева.

Сербия в Лиге наций выступает в группе 4 лиги А. После трех матчей в активе сербов четыре очка, команда находится на третьем месте. Квартет с семью очками возглавляет сборная Испании.

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      Алексей Гусев
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