Записку с предостережением на русском языке нашли на отбитых у ВСУ позициях под Курском

На позициях ВСУ под Курском нашли записку на русском языке с инструкциями

Записку с предостережением на русском языке нашли на отбитых у Вооруженных сил Украины (ВСУ) позициях под Курском. Об этом сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

В записке содержатся инструкции по применению дымовых шашек — автор документа предупреждает читателя, что «дымы» ни в коем случае нельзя поджигать вертикально. «Поджигать горизонтально и сразу кидать в нужном направлении», — говорится в записке.

Также, судя по опубликованным фото, бойцы ВСУ бросили на позициях множество вооружения — от гранатометов до станкового пулемета.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа. 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе, а вечером 10 октября сообщалось, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий.