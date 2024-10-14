Записку с предостережением на русском языке нашли на отбитых у ВСУ позициях под Курском

Записку с предостережением на русском языке нашли на отбитых у Вооруженных сил Украины (ВСУ) позициях под Курском. Об этом сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».
В записке содержатся инструкции по применению дымовых шашек — автор документа предупреждает читателя, что «дымы» ни в коем случае нельзя поджигать вертикально. «Поджигать горизонтально и сразу кидать в нужном направлении», — говорится в записке.
Также, судя по опубликованным фото, бойцы ВСУ бросили на позициях множество вооружения — от гранатометов до станкового пулемета.
Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа. 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе, а вечером 10 октября сообщалось, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий.