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18:42, 14 октября 2024Моя страна

Жителей российского региона пригласили посмотреть на Луну

Фото: NASA / Unsplash

Жителей Приангарья пригласили понаблюдать за Луной и Сатурном. Соответствующий материал публикует местный портал «Областная».

Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество предложило жителям российского региона посмотреть на Луну и Сатурн на 24 площадках Иркутской области. Организаторы сообщили, что возможно у посетителей будет возможность увидеть и комету С/2023 А3 Цзыцзиньшань-ATLAS.

Площадки появятся в Иркутске, Ангарске, Братске, Алзамае, а также Киренске, селе Каразей, Нижнеудинске и других населенных пунктах.

В сентябре российский космонавт Иван Вагнер, входящий в состав «Роскосмоса», сделал первые снимки необычной кометы C/2023 A3, появляющейся раз в 70 лет. До этого в Астраханской области фотограф Лилия Филоненко запечатлела самый редкий парад планет.

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      Карина Черных
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