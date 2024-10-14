Жителей российского региона пригласили посмотреть на Луну

Жителей Приангарья пригласили понаблюдать за Луной и Сатурном. Соответствующий материал публикует местный портал «Областная».

Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество предложило жителям российского региона посмотреть на Луну и Сатурн на 24 площадках Иркутской области. Организаторы сообщили, что возможно у посетителей будет возможность увидеть и комету С/2023 А3 Цзыцзиньшань-ATLAS.

Площадки появятся в Иркутске, Ангарске, Братске, Алзамае, а также Киренске, селе Каразей, Нижнеудинске и других населенных пунктах.

В сентябре российский космонавт Иван Вагнер, входящий в состав «Роскосмоса», сделал первые снимки необычной кометы C/2023 A3, появляющейся раз в 70 лет. До этого в Астраханской области фотограф Лилия Филоненко запечатлела самый редкий парад планет.