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17:56, 15 октября 2024Интернет и СМИ

Бородина рассказала о желании уехать из России

Телеведущая Бородина заявила, что хотела бы уехать в жаркие страны до весны

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Известная телеведущая и блогерша Ксения Бородина призналась, что хотела бы уехать из России из-за холодной погоды и вернуться с наступлением весны. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«У меня прямо мечта — улетать с октября по апрель в жаркие страны, как же мне холодно», — пожаловалась телеведущая. Она отметила, что дождь, снег и отсутствие солнца плохо сказываются на ней.

Однако, по словам Бородиной, она пока не может покинуть Москву, поскольку ее дети учатся в школе, а у нее самой много работы.

Ранее эксперты онлайн-сервиса для путешествий «Туту» посоветовали россиянам города для борьбы с осенней хандрой. Так, специалисты отметили, что осень — лучшее время для поездки в Краснодар, поскольку погода там остается теплой до ноября.

Перед этим психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якуба порекомендовала ежедневно гулять для борьбы с подавленным настроением осенью.

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      Олег Давыдов
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