Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:51, 15 октября 2024Экономика

Цены на нефть рухнули

Цены на нефть впервые с начала октября опустились до 75 долларов за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Bing Guan / Reuters

Вечером в понедельник, 14 октября, стоимость нефтяных фьючерсов на мировых рынках начала резко снижаться. Менее чем за час котировки нефти Brent на лондонской бирже ICE рухнули на 2,5 доллара, до 75 долларов за баррель, на минимуме с того момента она доходила до 74,87 доллара, свидетельствуют данные площадки.

Стоимость нефти WTI впервые с начала октября опустилась до 71,47 доллара, за сутки падение достигло 3,5 процента. Таким образом рынок отреагировал на информацию о том, что Израиль не видит предстоящего целью удара по Ирану нефтяную инфраструктуру или ядерные объекты.

Газета Washington Post со ссылкой на двух чиновников сообщила, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал руководству США выбрать в качестве целей военные объекты. Какие именно, он не уточнил.

Угроза удара по иранским месторождениям или торговым портам оставалась основной причиной резкого роста мировых цен на нефть за последние две недели. Вместе с ее ослаблением влияние анонсированных китайским правительство мер стимулирования экономики, которые могли бы увеличить спрос на нефть, постепенно спадает.

Проведенный в субботу, 12 октября, брифинг разочаровал инвесторов, потому что обещания поддержки сектору недвижимости и увеличений заимствований не сопровождались конкретными цифрами. На этом фоне очередная порция негативной статистики, в том числе усилившаяся до максимума за последние полгода дефляция, напомнила о том, что проблемы экономики КНР нельзя решить одной только господдержкой.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми. Выжил только один мужчина

      Марочко заявил о неготовности техники ВСУ к зиме на сватовско-кременском направлении

      Цены на нефть рухнули

      Французский футболист рассказал о депрессии в России

      Россиянина спустя 14 лет обвинили в жестокой расправе над женой и ее знакомым

      Москалькова рассказала об обменах телами военных между Россией и Украиной

      Три российских региона подверглись ночным атакам со стороны ВСУ

      В Москве потеплело

      В Совфеде назвали последствие ударов американским оружием вглубь России

      Артиллеристы не позволили ВСУ закрепиться под Угледаром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше