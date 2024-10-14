Цены на нефть вернулись к падению

Нефть начала дешеветь после усиления опасений по поводу китайской экономики

Стоимость нефти вернулась к снижению в понедельник, 14 октября, обнулив весь рост, достигнутый на прошлой неделе на фоне оптимизма по поводу Китая. Причиной стала новая порция негатива из второй экономики мира, сообщает Reuters.

Декабрьский фьючерс Brent торгуется ниже 78 долларов за баррель, а сорт WTI опустился до 74,5 доллара. После объявления властями Китая о новых экономических стимулах Brent поднимался выше 81 доллара за баррель.

В субботу стало известно, что дефляция в Китае усилилась до максимума за последние шесть месяцев, внутреннее потребление слабеет, что ставит под вопрос достаточность озвученных мер. Аналитик IG Тони Сикамор назвал субботний брифинг Минфина КНР провалом, потому что в первую очередь в глаза бросается отсутствие действий для решения ключевых проблем.

В таких условиях опасения по поводу спроса возрастают, и единственным фактором, что удерживает нефть от дальнейшего падения, остается ситуация на Ближнем Востоке. Возможный удар Израиля по нефтяным объектам Ирана может резко снизить предложение, что приведет к росту мировых цен, а Тегеран своим ответом способен обрушить поставки из Персидского залива, перекрыв Ормузский пролив.

Впрочем, в последнее время давление этой угрозы снижается, потому что США накануне выборов выступают против такого шага, а задержка ответа Израиля на ракетный удар со стороны Ирана дает Вашингтону больше времени для убеждения союзника.

