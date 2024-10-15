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15:53, 15 октября 2024Экономика

Дачную амнистию распространили на ряд построек

Госдума распространила дачную амнистию на хозпостройки и дома для двух семей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Госдума приняла законопроект, который предполагает распространение дачной амнистии на ряд построек. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Теперь упрощенная регистрация действует при оформлении расположенных на дачных участках хозяйственных построек, в том числе сараев, бань и летних кухонь. Она также распространяется на дома, в которых могут проживать несколько семей. Однако правом нельзя воспользоваться в случае с тему объектами, которые суд признал самовольными постройками, подлежащими сносу.

В пояснительной записке отмечается, что после принятия закона сведения о постройках, на которые распространилась амнистия, будут занесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основании техпаспортов или оценочной документации, если до 2013 года они стояли на техническом или государственном учете в составе домовладения.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов напомнил россиянам, какие дома можно возводить на дачном участке. По его словам, высота постройки не должна превышать три надземных этажа.

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      Александра Качан
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