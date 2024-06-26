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11:53, 26 июня 2024Экономика

Россиянам назвали способ получить дачу и не нарушить закон

Депутат Гаврилов: по закону дачный дом не должен быть выше трех этажей

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По закону россияне могут возводить дом на дачном участке высотой не более трех надземных этажей. Об этом в разговоре с NEWS.ru напомнил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Что касается покупки дома и оформления его по дачной амнистии, высота регистрируемого здания не должна превышать 20 метров. Кроме того, дом не должен состоять из квартир или блок-секций. Депутат напомнил, что дачная амнистия на постройки, соответствующие этим критериям, действует до 1 марта 2031 года.

Выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России за первые пять месяцев 2024 года увеличились в 2,5 раза. Всего за это время россияне получили кредитов на 289 миллиардов рублей. Стоимость коттеджей и дач за 2023 год выросла в среднем на 15,5 процента. Лидером роста стали республика Алтай (рост на 46 процентов), Чувашия (40,5 процента) и Курганская область (34,7 процента).

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