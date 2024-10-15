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08:22, 15 октября 2024Силовые структуры

Дело возбудили в отношении российских подростков за осквернение воинского мемориала

В Приангарье возбудили дело после осквернения воинского мемориала подростками

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

В Железногорске-Илимском Иркутской области возбудили уголовное дело после того, как двое подростков 16 и 17 лет нарисовали свастику возле мемориала Воинской славы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Юношей заподозрили в преступлении по части 4 статьи 354.1 («Осквернение символов воинской славы, совершенное публично группой лиц») УК РФ. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что полиция установила личности подростков, которые нарисовали свастику перед мемориалом. Их правонарушение попало на видно, которое изучили правоохранители. Оба подростка уже признались в содеянном и объяснили свой поступок необдуманностью и желанием пошутить.

11 октября сообщалось, что в Москве на 15 суток арестован мужчина, обливший серой краской фасад Государственного исторического музея, расположенного на Красной площади.

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      Илона Палей
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