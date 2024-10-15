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17:27, 15 октября 2024Культура

Деятели культуры начали массово покидать Украину

На Украине сообщили, что деятели культуры начали массово покидать страну

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Деятели культуры начали массово покидать Украину. Об этом заявил министр культуры и стратегических коммуникаций страны Николай Точицкий, его слова приводит ТАСС.

По его словам, ежедневно рассматривается по 100 заявок на выезд из страны. «Большинство из этих имён я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Должен заметить, что из пяти выехавших один не возвращается», — сказал министр.

Ранее украинский и российский писатель Платон Беседин прокомментировал обращение лидера группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето к российским фанатам.

До этого официальные власти Украины осудили слова артиста о желании выступить в России, когда «проблемы закончатся».

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