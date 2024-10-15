Природный памятник не выдержал первого снега в Подмосковье

Вековой дуб в Одинцово не выдержал первого снегопада

В подмосковном Одинцово вековой дуб не выстоял после первого снегопада. Об этом сообщает издание Regions.ru.

Непогоды не выдержал столетний черешчатый дуб возле парка «Малыш». Под весом снега обломилась крупная ветвь дерева и перекрыла дорогу в сквер. Никто не пострадал.

Этот дуб считается местной достопримечательностью: статус природного памятника был присвоен ему в 2010 году в рамках Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Согласно информационной табличке у дерева, его возраст на момент снегопада составлял 128 лет.

В августе деревом придавило стоявшего к нему спиной петербуржца. Инцидент произошел в городском парке. Пострадавший получил перелом шеи. В июле аналогичное происшествие зафиксировали в подмосковной деревне Проводы. Мужчину обнаружили в лесополосе, спасти его не удалось.