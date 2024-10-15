Двум категориям россиян предложили выплачивать более 100 тысяч рублей за рождение ребенка

В Пермском крае женам студентов и бойцов СВО захотели давать выплаты за роды

В Пермском крае двум категориям россиян захотели давать выплаты за роды. Речь идет о женах студентов и бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине, которым предложили выплачивать более 100 тысяч рублей за рождение ребенка, сообщили в Telegram-канале законодательного собрания российского региона.

Размер единовременной выплаты предложили установить на уровне 134 650 рублей. При этом выплачивать деньги планируют россиянкам на каждого ребенка при обращении за ее назначением до достижения ребенком возраста трех лет.

«Единовременную выплату при рождении ребенка смогут получать женщины, состоящие в браке с участником специальной военной операции или обучающиеся в профессиональном образовательном учреждении или вузе», — уточнили в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект намерены рассмотреть на заседании краевого парламента в октябре сразу в двух чтениях.

Ранее в Красноярском крае студенткам захотели выплачивать 100 тысяч рублей за рождение ребенка до 23 лет. Как обосновала инициативу министр социальной политики российского региона Ирина Пастухова, именно в этом возрасте россиянки, как правило, завершают образование, становятся молодыми специалистами и способны осознанно подойти к родительским обязанностям.

Аналогичную инициативу также приняли в Карелии, где 100 тысяч рублей решили выплачивать за роды студенткам. Среди критериев для выплаты — обучение в очной форме и наличие российского гражданства.