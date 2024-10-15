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15:33, 15 октября 2024Экономика

Экономист назвал возможный срок подорожания доллара до 100 рублей

Экономист Кульбака допустил курс доллара по 100 рублей в 2025 году

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Курс рубля по отношению к доллару продолжить падать в долгосрочной перспективе, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал срок подорожания американской валюты до 100 рублей за единицу.

«Есть два фундаментальных фактора, которые давят на российский рубль. Это уровень инфляции, который в России выше, чем в Европе и Америке, и уровень производительности труда, который ниже, чем там. Оба эти показателя будут давить в долгосрочном периоде на то, чтобы он слабел», — объяснил экономист.

Краткосрочные колебания никто не отменял, поэтому вполне возможно, что это (падение до 100 рублей за доллар — прим. «Ленты.ру») может случиться в следующем году. Но в долгосрочном периоде рубль будет ослабевать

Николай Кульбакаэкономист

Экономист считает, что в долгосрочном периоде факторов, которые будут сдерживать падение рубля, нет. По его словам, постепенно российская валюта будет ослабевать, однако иногда возможны колебания курса.

«Сейчас речь будет идти о том, каково будет соотношение экспорта и импорта. Основной источник колебаний валютного курса сейчас — это, конечно же, экспорт и импорт. Как они между собой будут сосредоточены, как они будут себя вести, так все это и будет происходить. Чем больше будет проблем с экспортом, чем меньше будет в страну поступать валюты, тем она будет дороже. Чем больше будет спрос на импорт, тем дороже будет валюта. Поскольку других серьезных источников влияния на курс валюты нет, потому что рынок капитала России от международных рынков капитала отрезан, то остается только экспорт и импорт», — добавил он.

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Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, российские власти готовы допустить падение национальной валюты ниже отметки в 100 рублей за доллар. Раньше это значение вызывало жесткую политическую реакцию.

Сейчас чиновники считают, что это пойдет на пользу государственному бюджету и поможет смягчить санкционное давление. На 15 октября Центробанк установил курс доллара в 96,1 рубля.

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      Мария Сметанина
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