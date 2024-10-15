«Не так уж и страшно». В США заявили о смирении властей России с подорожанием доллара до 100 рублей

Bloomberg: власти РФ смирились, что доллар подорожает до 100 рублей

Американское информационное агентство Bloomberg допустило, что российские власти могли смириться с тем, что отечественная валюта упадет до 100 рублей за доллар. При этом, отмечается в материале, Москва не беспокоится на этот счет, хотя раньше подобные перспективы приводили к ужесточению денежно-кредитной политики.

Снижение курса рубля может пойти на пользу госбюджету РФ

Два источника, близких к ситуации, на условиях анонимности рассказали агентству, что ослабление рубля сейчас не вызывает беспокойства у властей России. Более того, «это пойдет на пользу государственному бюджету на фоне планов увеличения расходов в следующем году». Таким образом, российские чиновники готовы позволить рублю достичь 100 за доллар.

В нынешней ситуации 100 рублей за доллар — это не так уж и страшно, хотя и имеет определенный инфляционный эффект Олег Вьюгин экономист, профессор НИУ ВШЭ, бывший первый зампредседателя ЦБ

В материале подчеркивается, что курс рубля также снизился по отношению к юаню, который стал главной альтернативой тому, что Кремль считает «токсичными» валютами. На Московской бирже российский рубль упал на 11 процентов по отношению к юаню до 13,26, что стало самым низким с мая уровнем.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Агентство напоминает, что, согласно прогнозам Министерства экономики РФ, правительство планирует более слабую валюту: российские чиновники ожидают, что в 2025 году средний курс национальной валюты составит 96,5 рубля за доллар. На 2024 год в бюджет был заложен курс 91,2 рубля.

В ЦБ спрогнозировали очередное повышение ключевой ставки

После начала специальной военной операции на Украине в 2022 году национальная валюта России ослабла примерно до 120 рублей за доллар. Однако она быстро восстановилась после того, как Центральный банк экстренно поднял ключевую ставку до 20 процентов, после чего стал постепенно ее смягчать.

В 2023 году рубль уже дважды пробивался через отметку в 100 рублей за доллар. ЦБ отреагировал на это повышением ключевой ставки и ужесточением контроля за движением капитала.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В настоящее время ключевая ставка составляет 19 процентов. И она может вновь повысится. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин допустил, что это произойдет в октябре на ближайшем заседании совета директоров регулятора. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что «ключ» поднимут с нынешних 19 до 20 процентов годовых.

Тем временем, по мнению россиян, уменьшить инфляцию до комфортного уровня в четыре процента и ниже можно в том случае, если Банк России понизит ключевую ставку до уровня менее пяти процентов.