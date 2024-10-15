Экс-вокалист «Тараканов» задолжал более сотни тысяч рублей налогов

Экс-вокалист «Тараканов» Спирин задолжал почти 130 тысяч рублей налогов

Судебные приставы хотят взыскать с экс-вокалиста группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), налоги и сборы суммой почти 130 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что бывшего вокалиста группы «Тараканы!», согласно имеющимся данным, не оплачены налоги и сборы на сумму 129 306 рублей, включая пени. Помимо этого, за Спириным с прошлого года числится задолженность по кредитным платежам.

Ранее Савеловский районный суд Москвы снял арест с имущества блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и легализации денежных средств.

Известно, что «королева марафонов» уже оплатила часть задолженности по налогам в размере 320 миллионов рублей.