Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
03:21, 15 октября 2024Культура

Экс-вокалист «Тараканов» задолжал более сотни тысяч рублей налогов

Экс-вокалист «Тараканов» Спирин задолжал почти 130 тысяч рублей налогов
Дмитрий Спирин

Дмитрий Спирин. Фото: Антон Стеков / РИА Новости

Судебные приставы хотят взыскать с экс-вокалиста группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), налоги и сборы суммой почти 130 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что бывшего вокалиста группы «Тараканы!», согласно имеющимся данным, не оплачены налоги и сборы на сумму 129 306 рублей, включая пени. Помимо этого, за Спириным с прошлого года числится задолженность по кредитным платежам.

Ранее Савеловский районный суд Москвы снял арест с имущества блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и легализации денежных средств.

Известно, что «королева марафонов» уже оплатила часть задолженности по налогам в размере 320 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Солсбери зачитали показания Скрипаля по делу об отравлении. Он заявил, что чувствовал себя в безопасности в Британии

      На Западе раскритиковали деятельность НАТО

      Женщина предложила полицейскому секс и получила обвинение во взяточничестве

      Российская тревел-блогерша описала одну традицию в США фразой «пришла в ужас»

      Экс-вокалист «Тараканов» задолжал более сотни тысяч рублей налогов

      Рекордное число россиян признали банкротами без суда

      Мирного жителя ранило после атаки ВСУ на российский регион

      Советник Зеленского призвал перенести боевые действия в Россию

      ВСУ назвали самые горячие направления на линии фронта в ДНР

      У учительницы отобрали лицензию на преподавание после секса с учеником

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше