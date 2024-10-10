С имущества блогера Елены Блиновской сняли арест

Суд в Москве снял арест с имущества блогера Блиновской

Савеловский районный суд Москвы снял арест с имущества блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и легализации денежных средств. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента.

По данным издания, адвокат «королевы марафонов» просил освободить от ареста денежные средства его подзащитной и разрешить их перечисление в счет возмещения ущерба по уголовному делу.

Ранее Московский городской суд признал законным продление ареста на имущество Блиновской. Уточнялось, что из перечня арестованного имущества был исключен лишь банковский счет отца блогерши.

Известно, что «королева марафонов» уже оплатила часть задолженности по налогам в размере 230 миллионов рублей.