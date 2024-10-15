Сийярто высказался о плане ЕС отказаться к 2027 году от энергоносителей РФ

План Европейского союза (ЕС) отказаться к 2027 году от российских энергоносителей — это идеологический подход, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Будапешт не пойдет на это. «Принятие политических обязательств в сфере энергетики просто не имеет смысла. Такого рода догматичный идеологический подход для нас не подходит», — указал он.
Сийярто назвал план ЕС иррациональным. По его мнению, он не имеет отношения к экономической конкурентоспособности.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Европарламенте, заявил, что последствием отказа Европы от российских энергоносителей стали проблемы с дальнейшим ростом ВВП сообщества.