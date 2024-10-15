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22:10, 15 октября 2024Мир

Сийярто высказался о плане ЕС отказаться к 2027 году от энергоносителей РФ

Сийярто назвал план ЕС отказаться от российских энергоносителей идеологическим
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

План Европейского союза (ЕС) отказаться к 2027 году от российских энергоносителей — это идеологический подход, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Будапешт не пойдет на это. «Принятие политических обязательств в сфере энергетики просто не имеет смысла. Такого рода догматичный идеологический подход для нас не подходит», — указал он.

Сийярто назвал план ЕС иррациональным. По его мнению, он не имеет отношения к экономической конкурентоспособности.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Европарламенте, заявил, что последствием отказа Европы от российских энергоносителей стали проблемы с дальнейшим ростом ВВП сообщества.

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      Марина Совина
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