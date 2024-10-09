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11:53, 9 октября 2024Экономика

Орбан назвал последствие отказа Европы от энергоносителей из России

Орбан: отказ ЕС от энергоносителей из России поставил под угрозу рост его ВВП

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Европарламенте, заявил, что последствием отказа Европы от российских энергоносителей стали проблемы с дальнейшим ростом ВВП сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

Указав, что экономический рост в ЕС сейчас медленнее, чем в США и Китае, а доля в глобальной торговле падает, политик призвал страны Евросоюза сконцентрироваться на поддержке энергетики и строительстве инфраструктуры для сжиженного природного газа (СПГ).

В конце августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в течение одного дня сначала заявил, что транзит нефти из РФ через территорию Украины будет прекращен с 1 января 2025 года, а затем фактически опроверг собственные слова, подчеркнув, что страна будет выполнять контрактные обязательства, в соответствии с которыми транзит должен продолжаться до 1 января 2030 года.

Чехия, Венгрия и Словакия получают российскую нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба», которая не подпадает под санкции ЕС. В середине июля Украина остановила поставки нефти от компании «Лукойл», из-за чего под блокировку попало около трети российского импорта нефти в Венгрию и порядка 45 процентов — в Словакию. Позднее стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL договорилась о возобновлении поставок по трубопроводу «Дружба». По новому соглашению углеводороды становятся собственностью компании на белорусско-украинской границе. Власти Украины отметили, что смена их позиции связана с тем, что речь идет о транзите сырья, которое уже сменило владельца.

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      Дмитрий Воронин
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