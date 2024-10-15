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07:46, 15 октября 2024Спорт

Французский футболист рассказал о депрессии в России

Француз Мвила заявил, что деньги не помогли ему справиться с депрессией в России

Фото: Costas Baltas / Reuters

Французский футболист Янн Мвила рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время игры в России. Его слова приводит Foot Mercato.

Мвила поделился, что его зарплата составляла 500 тысяч евро чистыми в месяц, но деньги не приносили ему счастья. По его мнению, финансы только способствуют этому и облегчают жизнь.

«Я был в своей комнате, и у меня была депрессия. Эти деньги были у меня на карте, но мне они были ни к чему. Когда это добирается до вас, оно уже вас не оставляет. Я больше не мог сесть в самолет», — заявил он. Полузащитник признался, что принимал таблетки и получал укол от врача, чтобы успокоиться и заснуть.

С 2013 по 2018 год Мвила выступал за казанский «Рубин». За это время он дважды уходил аренду: сезон-2014/2015 он провел в итальянском «Интернационале», а в следующем году играл за английский «Сандерленд».

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      Дарья Коршунова
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