ФСБ предотвратила вывоз и перепродажу 400 килограммов черной икры

В Хабаровске ФСБ предотвратила вывоз и перепродажу 400 кг черной икры

В Хабаровске сотрудники Пограничного управления ФСБ России по краю предотвратили вывоз и перепродажу более 400 килограммов черной икры и фрагментов рыб осетровых видов без документов, подтверждающих законность их происхождения. Об этом сообщает ТАСС.

Два россиянина распределили груз по двум машинам и пытались его перевезти. В результате икру и рыбу изъяли. В отношении обоих следователи возбудили уголовное дело по статье 258.1 УК РФ («Незаконная добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов»).

По предварительным данным, своими действиям злоумышленники нанесли ущерб водным биологическим ресурсам более чем на 84 миллиона рублей.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, которая продала три краснокнижных рыбы.