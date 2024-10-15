Названы лучшие видеоигры

Издание PC Gamer выбрало 100 лучших игр, на первом месте — Baldur's Gate 3

Журналисты издания PC Gamer перечислили 100 лучших видеоигр. Список доступен на сайте портала.

На первое место редакция журнала поставила Baldur's Gate 3 — ролевую игру от Larian Studios, вышедшую в 2023 году. «Это великолепно написанная и поставленная игра. Персонажи-компаньоны ярко озвучены, прекрасно сыграны и тщательно анимированы», — заметил журналист Харви Рэндалл.

Второй лучшей игрой авторы назвали Disco Elysium. Тайтл вышел в 2019 году и занимал первое место в топе PC Gamer за 2023 год. На третье место поместили Elden Ring, которая появилась в 2022 году.

Также в топ-10 попали Minecraft, Persona 5 Royal, The Witcher 3: Wild Hunt, Half-Life 2, Balatro, Stardew Valley и оригинальная Doom, вышедшая в 1993 году.

«Этот список, таким образом, представляет страсть нашей глобальной команды из более чем 30 авторов и редакторов», — рассказали о составлении рейтинга журналисты медиа. По их словам, собрать список из 100 лучших игр чрезвычайно сложно, так как только в Steam насчитывается 120 тысяч видеоигр.

В начале октября студия Rockstar Games впервые анонсировала выход игры Red Dead Redemption (RDR) на персональных компьютерах. Релиз Red Dead Redemption, оригинальная версия которой появилась в мае 2010 года, состоится 29 октября.