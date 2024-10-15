Гражданина Эстонии выдворят из России за неоднократное нарушение ПДД

Гражданину Эстонии запретили въезд в РФ за нарушение ПДД и отказ пройти алкотест

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение о выдворении из России гражданина Эстонии Артура Соловьева, который неоднократно нарушал правила дорожного движения (ПДД) и отказался пройти тест на употребление алкоголя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В суд мужчина обратился с просьбой признать решение УМВД России по Выборгскому району о неразрешении ему въезда на территорию РФ до 2 июня 2026 года незаконным. В качестве основания для неразрешения указывалось неоднократное привлечение Соловьева к административной ответственности за последние три года по статьям 12.26 («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») и 12.18 («Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения») КоАП РФ.

В итоге суд решил отказать гражданину Эстонии. В России у него остались отец и бабушка.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции в Санкт-Петербурге провели специальный рейд по проверке машин с иностранными номерами. Полицейскими был выявлен рекордсмен среди нарушителей, который 1453 раза нарушил ПДД — зарегистрированный в ближнем зарубежье BMW 3-й серии у нарушителя изъяли, а самого его доставили в военкомат и поставили на воинский учет.