Microsoft признала проблему мусора в Windows 11

В Windows 11 подтвердили наличие ошибки, связанной с неудаляемым мусором

Корпорация Microsoft признала ошибку в Windows 11, из-за которой в ОС оказались неудаляемые системные файлы. На это обратило внимание издание Neowin.

В начале октября некоторые пользователи обновления 24H2 рассказали, что после установки апдейта на компьютере скопились неудаляемые файлы объемом около 9 гигабайт. Позже в Microsoft подтвердили, что в ОС действительно есть ошибка, которая может привести к появлению мусорных файлов.

«Когда после завершения обновления пользователь выбирает очистку диска, некоторые или все файлы в этой категории очищаются правильно, а соответствующее дисковое пространство освобождается, как и ожидалось», — заметили инженеры корпорации. Однако в некоторых случаях на диске могут остаться определенные документы.

В компании отметили, что будут расследовать причину появления лишних файлов и в ближайшее время расскажут пользователям Windows 11 о результатах. Страница проблемы появилась на сайте Microsoft.

Ранее журналисты издания Windows Central напомнили, что пользователи Windows 10 остались ровно с одним годом бесплатной поддержки обновлениями. 14 октября 2025 года Microsoft признает ОС полностью устаревшей.