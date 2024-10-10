В Windows 11 нашли неудаляемый мусор

Neowin: после обновления Windows 11 24H2 осталось 9 гигабайт неудаляемых файлов

Пользователи Windows 11 обнаружили неудаляемые файлы, которые остались в операционной системе (ОС) после обновления. На это обратило внимание издание Neowin.

Одним из первых о проблеме рассказал пользователь форума Eleven под ником thecaretaker. По его словам, после установки обновления 24H2 в ОС накопилось почти 9 гигабайт неудаляемых данных. «У меня осталось 8,63 гигабайта файлов, которые нельзя удалить», — заявил автор. По его словам, перезагрузка и процедура удаления системного мусора не помогают.

«Я искал способ решить проблему. Похоже, это ошибка, которую Microsoft придется исправить», — заметил другой пользователь форума. По его словам, встроенная утилита Windows 11 находит системные файлы, оставшиеся после обновления, однако не может удалить их.

Специалисты форума My Digital Life предположили, что это не ошибка. По их словам, Microsoft с недавнего времени использует функцию «Контрольные накопительные обновления» (CCU), с которыми после обновления в системе остаются некоторые файлы. Судя по всему, в случае сбоя потребитель сможет использовать их в качестве точек восстановления и откатить Windows 11 до работающего состояния. В Microsoft пока не прокомментировали ситуацию.

В начале октября специалисты корпорации Microsoft обновили инструкцию по переходу на Windows 11. По их словам, лучший способ перейти на актуальную ОС с устаревших систем — приобрести новый компьютер.