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16:42, 7 октября 2024Наука и техника

Microsoft назвала быстрый способ обновиться до Windows 11

Microsoft сообщила о самом быстром способе получить Windows 11 — купить новый ПК

Фото: Robert Galbraith / Reuters

Американская корпорация Microsoft обновила инструкцию по переходу на Windows 11. На это обратило внимание издание Neowin.

По словам журналистов, официальные материалы вышли для пользователей устаревших систем — начиная от Windows XP и заканчивая Windows 8.1. В числе прочих в компании назвали самый быстрый способ получить актуальную версию операционной системы — купить новый компьютер.

Журналисты медиа посчитали, что в Microsoft уверены, что компьютеры с устаревшими ОС вряд ли будут работать с Windows 11. Также в корпорации разъяснили, что перейти со старой версии операционной системы — например, с Windows 7 — на Windows 11 невозможно. Однако в Microsoft разрешили бесплатно переходить на новую версию ОС с Windows 10.

Также специалисты компании объяснили, какие варианты остались у пользователей устаревших ОС, которые больше не обновляются. В том числе им предложили установить Windows 10, так как операционная система 2015 года выпуска будет получать обновления и патчи безопасности до 14 октября 2025 года.

В качестве инструмента для переноса файлов со старого ПК на новый в компании указали сервис OneDrive. «Вы можете создавать резервные копии и защищать свои файлы онлайн в облаке», — посоветовали в Microsoft.

В начале октября журналисты издания Digital Trends заметили, что текстовый редактор WordPad исчез из актуальной версии Windows 11. При ручном переносе программы в новую ОС редактором можно будет пользоваться, но он останется без обновлений.

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      Андрей Ставицкий
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