Из Windows 11 удалили WordPad

Microsoft удалила текстовый редактор WordPad из Windows 11

Текстовый редактор WordPad исчез из актуальной версии Windows 11. Об этом сообщает издание Digital Trends.

По словам журналистов медиа, пользователи обновления 24H2, которое Microsoft начала распространять в начале октября, не обнаружили в ОС редактора WordPad. Авторы объяснили, что компания удалила программу из Windows по причине ее устаревания.

«С точки зрения функций и возможностей WordPad предлагает больше, чем "Блокнот", но меньше, чем Microsoft Word», — описали программу специалисты. WordPad может открывать и редактировать текстовые файлы в формате .doc и .rtf, однако не имеет таких продвинутых возможностей, как Word.

Журналисты Digital Trends дали совет пользователям, которые хотели бы сохранить редактор в новой версии Windows. Для этого перед установкой обновления 24H2 необходимо сделать резервную копию каталога C:\Program Files\Windows NT\Accessories и перенести ее в 24H2 после завершения обновления. Программой можно будет пользоваться, но она не будет получать обновления.

WordPad — текстовый редактор, который впервые появился в ОС от Microsoft в 1995 году, вместе с Windows 95.

В июле стало известно, что компания Microsoft добавила функцию проверки орфографии и автокоррекцию в редактор «Блокнот». Опция выделяет слова с ошибкам, подчеркивая их красным цветом.