Из Windows 11 удалили WordPad

Текстовый редактор WordPad исчез из актуальной версии Windows 11. Об этом сообщает издание Digital Trends.
По словам журналистов медиа, пользователи обновления 24H2, которое Microsoft начала распространять в начале октября, не обнаружили в ОС редактора WordPad. Авторы объяснили, что компания удалила программу из Windows по причине ее устаревания.
«С точки зрения функций и возможностей WordPad предлагает больше, чем "Блокнот", но меньше, чем Microsoft Word», — описали программу специалисты. WordPad может открывать и редактировать текстовые файлы в формате .doc и .rtf, однако не имеет таких продвинутых возможностей, как Word.
Журналисты Digital Trends дали совет пользователям, которые хотели бы сохранить редактор в новой версии Windows. Для этого перед установкой обновления 24H2 необходимо сделать резервную копию каталога C:\Program Files\Windows NT\Accessories и перенести ее в 24H2 после завершения обновления. Программой можно будет пользоваться, но она не будет получать обновления.
WordPad — текстовый редактор, который впервые появился в ОС от Microsoft в 1995 году, вместе с Windows 95.
В июле стало известно, что компания Microsoft добавила функцию проверки орфографии и автокоррекцию в редактор «Блокнот». Опция выделяет слова с ошибкам, подчеркивая их красным цветом.