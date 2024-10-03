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15:20, 3 октября 2024Наука и техника

Из Windows 11 удалили WordPad

Microsoft удалила текстовый редактор WordPad из Windows 11

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Текстовый редактор WordPad исчез из актуальной версии Windows 11. Об этом сообщает издание Digital Trends.

По словам журналистов медиа, пользователи обновления 24H2, которое Microsoft начала распространять в начале октября, не обнаружили в ОС редактора WordPad. Авторы объяснили, что компания удалила программу из Windows по причине ее устаревания.

«С точки зрения функций и возможностей WordPad предлагает больше, чем "Блокнот", но меньше, чем Microsoft Word», — описали программу специалисты. WordPad может открывать и редактировать текстовые файлы в формате .doc и .rtf, однако не имеет таких продвинутых возможностей, как Word.

Журналисты Digital Trends дали совет пользователям, которые хотели бы сохранить редактор в новой версии Windows. Для этого перед установкой обновления 24H2 необходимо сделать резервную копию каталога C:\Program Files\Windows NT\Accessories и перенести ее в 24H2 после завершения обновления. Программой можно будет пользоваться, но она не будет получать обновления.

WordPad — текстовый редактор, который впервые появился в ОС от Microsoft в 1995 году, вместе с Windows 95.

В июле стало известно, что компания Microsoft добавила функцию проверки орфографии и автокоррекцию в редактор «Блокнот». Опция выделяет слова с ошибкам, подчеркивая их красным цветом.

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      Андрей Ставицкий
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