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19:05, 8 июля 2024Наука и техника

В «Блокноте» впервые за 40 лет появилась проверка орфографии

The Verge: в редактор «Блокнот» добавили функцию проверки орфографии

Фото: Unsplash

Компания Microsoft добавила функцию проверки орфографии и автокоррекцию в редактор «Блокнот». На это обратило внимание издание The Verge.

По словам журналистов медиа, новые функции появились в бета-версии «Блокнота» еще в марте, однако только сейчас они стали доступны всем желающим. Функция проверки орфографии работает примерно так же, как таковая в редакторе Word, — она выделяет слова с ошибкам, подчеркивая их красным цветом. Исправить выделенное слово можно, если нажать по нему правой кнопкой мыши.

«Блокнот» появился в операционных системах Microsoft в 1985 году, вместе с выходом Windows 1.0. Таким образом, программисты компании добавили функцию проверка орфографии впервые за почти 40 лет с момента выпуска текстового редактора.

Журналисты медиа уточнили, что при желании пользователь может отключить новые функции через настройки программы. По словам авторов, новую версию «Блокнота» можно использовать в качестве альтернативы Word и прочим офисным программам.

В конце июня журналисты издания Windows Latest назвали способ восстановить удаленный из Windows 11 текстовый редактор WordPad. Специалисты выяснили, что программа была удалена из Windows, но в файлах системы сохранились данные приложения.

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      Андрей Ставицкий
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