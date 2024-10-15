WSJ: власти Канады приняли решение выслать шесть индийских дипломатов

Канада приняла решение выслать шесть индийских дипломатов, включая верховного комиссара Индии в стране Санджая Кумара Верму. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Уточняется, что они собирали разведывательные данные о сикхских сепаратистах, которые затем стали объектом насилия.

По данным издания, верховному комиссару Индии в Канаде и другим дипломатам «больше не рады в стране».

Ранее The Wall Street Journal заявила, что Вена стала новой базой для российских тайных операций после того, как европейские страны выслали 600 шпионов-дипломатов России после начала конфликта на Украине.