Карл III написал трогательное письмо пациенту с раком пениса

Мужчина, который публично рассказал о своем раке пениса, получил письмо от короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Daily Mail.

У 76-летнего радиоведущего Роджера Картрайта диагностировали рак пениса в 2012 году. Всего через несколько дней после этого ему сделали операцию по удалению опухоли. За 12 лет лечения Картрайт пережил несколько хирургических вмешательств, поучаствовал в тестировании вакцины, перенес два инсульта и написал очерк о борьбе с раком в местную газету. После известия о раке у Карла III он написал монарху письмо и поблагодарил его за смелость, с которой тот рассказал о болезни.

Картрайт не ожидал получить ответ, однако в сентябре ему пришло письмо из Букингемского дворца. В нем король благодарил его за очерк в газете и работу над тем, чтобы больше людей узнали о симптомах и способах лечения рака. Хотя ответ по большей части был стандартным, в нем оказался трогательный параграф, написанный персонально для Картрайта. В нем было сказано, что Карл III слышал о болезни британца и был «вдохновлен его позитивным настроем».

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