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11:57, 15 октября 2024Россия

«Гнусные комментарии». Везшие гуманитарную помощь в зону СВО волонтеры заявили об унижениях на КПП в Крыму

Калашникова: пограничники унизили волонтеров с гумпомощью для СВО в Крыму

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Участников волонтерского движения, везших гуманитарную помощь в зону специальной военной операции (СВО), унизили на контрольно-пропускном пункте (КПП) на административной границе Херсонской области и Крыма. Об этом рассказала активистка Нина Калашникова.

По ее словам, волонтеры столкнулись с хамством и грубостью во время досмотра. Сотрудники КПП потребовали выгрузить коробки с гумпомощью, собранной в Мурманской области — тонны аккуратно упакованных аптечек, лекарств, продуктов, формы и снаряжения. Как рассказала Калашникова, «смена, наделенная властью, небрежно вскрыла все под дождем».

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Досмотр сопровождался унизительными комментариями

После выгрузки коробок сотрудники погранслужбы отправили на рентген транспортные средства, перевозившие груз для бойцов СВО. Затем они «задержали» представителей движения — девушку и ее отца. По словам Калашниковой, разгрузка техники сопровождались «унизительными и гнусными комментариями, в том числе, указывающими на то, что они [волонтеры] очень похожи на наркоторговцев».

Уточняется, что все это время коробки с гумпомощью стояли под дождем. Из-за этого пострадал груз для участников боевых действий.

«В итоге, развалившиеся коробки, которые уже не собрать, намокшее от дождя содержимое, жутко напуганные женщины, в которых закрадывается непонимание — кто остался здесь нас защищать, пока лучшие воюют по ту сторону АПП?» — задалась вопросом Калашникова.

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Зимой на границе Ростовской области и ДНР нашли груз для бойцов СВО

В конце января в Донецкой народной республике (ДНР) недалеко от границы с Ростовской областью на свалке нашли гуманитарную помощь участникам СВО. По словам дальнобойщика Александра Закутнего, в Амвросиевке он обнаружил носилки, подсумки, средства личной гигиены, медицинские препараты.

«Там все раскатано было бульдозером и трактором», — рассказал дальнобойщик. Он признался, что больше всего его удивил найденный там же ящик с письмами детей участникам СВО.

Мужчина счел, что гуманитарную помощь не доехала до бойцов по чьей-то воле.

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      Варвара Кошечкина
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