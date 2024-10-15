Участников волонтерского движения, везших гуманитарную помощь в зону специальной военной операции (СВО), унизили на контрольно-пропускном пункте (КПП) на административной границе Херсонской области и Крыма. Об этом рассказала активистка Нина Калашникова.
По ее словам, волонтеры столкнулись с хамством и грубостью во время досмотра. Сотрудники КПП потребовали выгрузить коробки с гумпомощью, собранной в Мурманской области — тонны аккуратно упакованных аптечек, лекарств, продуктов, формы и снаряжения. Как рассказала Калашникова, «смена, наделенная властью, небрежно вскрыла все под дождем».
Досмотр сопровождался унизительными комментариями
После выгрузки коробок сотрудники погранслужбы отправили на рентген транспортные средства, перевозившие груз для бойцов СВО. Затем они «задержали» представителей движения — девушку и ее отца. По словам Калашниковой, разгрузка техники сопровождались «унизительными и гнусными комментариями, в том числе, указывающими на то, что они [волонтеры] очень похожи на наркоторговцев».
Уточняется, что все это время коробки с гумпомощью стояли под дождем. Из-за этого пострадал груз для участников боевых действий.
«В итоге, развалившиеся коробки, которые уже не собрать, намокшее от дождя содержимое, жутко напуганные женщины, в которых закрадывается непонимание — кто остался здесь нас защищать, пока лучшие воюют по ту сторону АПП?» — задалась вопросом Калашникова.
Зимой на границе Ростовской области и ДНР нашли груз для бойцов СВО
В конце января в Донецкой народной республике (ДНР) недалеко от границы с Ростовской областью на свалке нашли гуманитарную помощь участникам СВО. По словам дальнобойщика Александра Закутнего, в Амвросиевке он обнаружил носилки, подсумки, средства личной гигиены, медицинские препараты.
«Там все раскатано было бульдозером и трактором», — рассказал дальнобойщик. Он признался, что больше всего его удивил найденный там же ящик с письмами детей участникам СВО.
Мужчина счел, что гуманитарную помощь не доехала до бойцов по чьей-то воле.