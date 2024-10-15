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19:56, 15 октября 2024Ценности

Ляйсан Утяшева похвасталась сумкой за 2,8 миллиона рублей

Ляйсан Утяшева похвасталась сумкой Hermès Birkin за 2,8 миллиона рублей
Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева. Фото: @liasanutiasheva

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева похвасталась роскошной сумкой за миллионы рублей. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда разместила снимок (на момент написания новости был удален), на котором предстала в серых широких брюках, белом топе и светлой шубе поверх него. Помимо этого, знаменитость надела белые сапоги, а в качестве аксессуаров выбрала красную сумку Hermès Birkin.

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Известно, что стоимость упомянутого изделия на сайте Collector Square, где представлены вещи люксовых марок, составляет 29,4 тысячи долларов (2,854 миллиона рублей).

Ранее в октябре рэперша Карди Би похвасталась коллекцией сумок на 194 миллиона рублей. На размещенных кадрах было видно, что в гардеробе у знаменитости преобладают изделия люксового бренда Hermès Birkin.

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      Екатерина Ештокина
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