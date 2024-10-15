Мать бойца СВО девять месяцев не могла получить выплату за не вернувшегося из боя сына

Депутат Госдумы помог матери бойца СВО получить выплату за орден сына

В России мать участника специальной военной операции (СВО) девять месяцев не могла получить выплату за орден Мужества, которым посмертно наградили ее сына. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

Солдата не стало в июле 2023-го года, указ о его награждении был подписан президентом России Владимиром Путиным. При этом до сентября 2024-го года мать бойца так и не получила положенной выплаты.

После ее обращение к Иванову парламентарий направил запрос в Генпрокуратуру. Ответ россиянки пришел спустя месяц. «Большое спасибо за оказанную помощь, вопрос решился наш», — привел депутат слова матери военнослужащего.

Ранее в Госдуме рассказали о «нелепой и абсурдной» ситуации, в которой оказались по меньшей мере два бойца СВО. Бойцам заблокировали банковские карты, при этом в Минобороны на вопросы бойцом ответили, что они якобы находятся в плену.