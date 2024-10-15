В Индонезии мужчина продал сына из-за долгов и потратил деньги в онлайн-казино

В Индонезии арестовали отца, который продал сына незнакомцам. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина из Джакарты оставила 11-месячного ребенка с отцом и ушла из дома. Когда она вернулась, мальчика не было. Она несколько раз спросила у партнера, куда пропал ребенок. В итоге женщина вынудила его признаться, что он продал сына в надежде выплатить долги, которыми оброс из-за любви к онлайн-казино. В результате сделки индонезиец получил 15 миллионов рупий (примерно 92,3 тысячи рублей).

Возмущенная и испуганная мать заставила мужчину пойти с повинной в полицию. Там 36-летний отец во всем сознался и назвал имена двух покупателей. Он рассказал, что собирался отдать деньги кредиторам, но не удержался и потратил все на азартные игры. Мужчину арестовали, купивших ребенка людей задержали по подозрению в торговле людьми. Предположительно они участники большой преступной сети, им грозит до 15 лет тюрьмы. .

Неизвестно, удалось ли вернуть ребенка матери.

Ранее сообщалось, что жительница Индии украла ребенка у дочери и продала его другим родителям. Это произошло, когда ее попросили посидеть с внуком.