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09:59, 15 октября 2024Из жизни

Мужчина продал сына из-за долгов

В Индонезии мужчина продал сына из-за долгов и потратил деньги в онлайн-казино

Фото: Igordoon Primus / Unsplash

В Индонезии арестовали отца, который продал сына незнакомцам. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина из Джакарты оставила 11-месячного ребенка с отцом и ушла из дома. Когда она вернулась, мальчика не было. Она несколько раз спросила у партнера, куда пропал ребенок. В итоге женщина вынудила его признаться, что он продал сына в надежде выплатить долги, которыми оброс из-за любви к онлайн-казино. В результате сделки индонезиец получил 15 миллионов рупий (примерно 92,3 тысячи рублей).

Возмущенная и испуганная мать заставила мужчину пойти с повинной в полицию. Там 36-летний отец во всем сознался и назвал имена двух покупателей. Он рассказал, что собирался отдать деньги кредиторам, но не удержался и потратил все на азартные игры. Мужчину арестовали, купивших ребенка людей задержали по подозрению в торговле людьми. Предположительно они участники большой преступной сети, им грозит до 15 лет тюрьмы. .

Неизвестно, удалось ли вернуть ребенка матери.

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Ранее сообщалось, что жительница Индии украла ребенка у дочери и продала его другим родителям. Это произошло, когда ее попросили посидеть с внуком.

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      Антонина Черташ
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