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02:00, 15 октября 2024Забота о себе

Мужчины и женщины рассказали о худшем сексе в жизни

Фото: Unsplash

Мужчины и женщины, с которыми побеседовало издание Metro, рассказали о худшем сексуальном опыте в своей жизни. Их истории опубликованы на сайте издания.

32-летняя Хлоя рассказала, как однажды отправилась в бар на свидание вслепую с приятелем своего друга. Мужчина не понравился ей, однако, когда он предложил пойти к нему за пиццей, Хлоя согласилась. «Я была пьяна, когда я опомнилась, мы уже целовались. Делал он это неплохо, однако из-за алкоголя у него не было эрекции», — вспомнила женщина.

Перед уходом домой она зашла в туалет и услышала звонок в дверь. Хлоя поинтересовалась, кто пришел, на что мужчина ответил: «Она». «Он не стал скрывать, что хочет заняться с другой женщиной сексом. На следующий день я получила сообщение с нелепыми извинениями и сразу же удалила его. Сейчас я могу посмеяться над той ситуацией, но мне потребовалось много времени, чтобы прийти в себя», — призналась Хлоя.

56-летняя Ребекка поделилась, что однажды на свадьбе друга она выпила и стала флиртовать сразу с двумя мужчинами. После они отправились втроем в ее номер.

К этому моменту я уже не помнила, кто есть кто, но с головой окунулась в процесс. Мы были голыми, когда дверь распахнулась, и кричащая женщина оттащила одного из мужчин — своего мужа. Другой мужчина оказался ее братом. Тут же в дверях появились мои друзья, согнувшиеся пополам от смеха

Ребекка

29-летний Джейсон рассказал, как встретился с девушкой, с которой он познакомился в интернете. На свидании она вела себя грубо и общалась неохотно, однако в итоге они отправились домой к Джейсону. По его мнению, девушка просто хотела заняться сексом с кем угодно.

«Она не издала ни звука. Когда мы закончили, она встала и переоделась, попрощалась и ушла. Это было странно», — вспомнил он.

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      Алиса Дмитриева
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