На Украине назвали число эвакуированных из Торецка жителей

Полиция Украины: за две недели из Торецка эвакуировали две тысячи человек

Украинские власти за две недели эвакуировали из Дзержинска (украинское название — Торецк) две тысячи человек. Такое число назвал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Telegram.

«За две недели октября эвакуировали еще около двух тысяч местных жителей», — написал он.

Во вторник, 15 октября, глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные контролируют более двух третей территории города и продолжают продвигаться вперед. Он также отметил, что в городе остаются мирные жители, многие из которых не захотели покидать населенный пункт и ждут, когда в нем наладится мирная жизнь.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что переход Торецка под контроль России поможет укрепить защиту Донецка и осложнит положение Вооруженных сил Украины. По его словам, с оперативной точки зрения это позволит отодвинуть фронт от столицы региона.