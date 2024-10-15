В Раде оценили повышение налогов на Украине фразой «так поступать не надо»

Гетманцев: повышение налогов задним числом противоречит Конституции Украины

Резкое повышение задним числом налогов для всех граждан (в том числе для физлиц-предпринимателей), кроме военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), противоречит действующей Конституции страны. Такое мнение выразил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, его слова приводит ТАСС.

Гетманцев заявил, что резкое повышение «военного сбора» для большинства граждан страны является во многом вынужденным решением. «Я все же доктор юридических наук, и точно знаю, что это нарушение. То есть так поступать не надо», — посетовал он.

Однако найти «юридическое обоснование» принятой украинским парламентом мере все же можно, добавил он. Резкий рост налогов в стране связан прежде всего с «исключительностью обстоятельств». Речь, по всей видимости, идет о значительном росте оборонных расходов на фоне боевых действий на востоке страны и существенном увеличении дефицита бюджета. «Я не ожидаю, что будут какие-нибудь иски или отмена этого решения», — резюмировал Гетманцев.

Закон о повышении налогов на Украине для всех категорий граждан, за исключением военных, был принят Верховной радой в первой половине октября. Теперь все физлица, включая индивидуальных предпринимателей, должны будут выплачивать в госказну «военный сбор» по повышенной ставке в 5 процентов вместо прежних 1,5 процента. Глава Минфина Украины Сергей Марченко ранее утверждал, что за счет этой «необходимой и вынужденной» меры можно будет покрыть растущий дефицит бюджета страны.