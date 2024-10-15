Назван простой способ продлить жизнь на несколько лет

Эндокринолог Павлова: отказ от курения может продлить жизнь на несколько лет

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что отказ от курения может продлить жизнь на несколько лет. Простой способ стать здоровее она назвала в своем Telegram-канале.

Ссылаясь на исследование, опубликованное в июне 2024 года, Павлова отметила, что, если отказаться от вредной привычки в 35 лет, можно сохранить в среднем восемь лет жизни. Отказ от курения в 45 лет в среднем сохранит 5,6 года, в 55 — 3,4 года. Если же отказаться от курения в 65 лет, то можно сохранить 1,7 года, а в 75 — 0,7 года.

«Конечно, чем раньше бросишь, тем лучше. Сигаретный дым содержит тысячи токсичных химических веществ, которые вредят практически всем органам и связаны с разными видами рака, инсультом, болезнями сердца и легких», — предупредила эндокринолог.

Доктор обратила внимание на то, что вредят организму не только обычные сигареты, но и электронные. Она объяснила, что изначально их продвигали как более безопасную альтернативу, но новые исследования показали, что во многом вейпы могут быть опаснее привычных сигарет.

Ранее стала известна история двух девушек, пострадавших от электронных сигарет. Вейпы проделали дыры в их легких.