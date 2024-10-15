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15:25, 15 октября 2024Забота о себе

Назван простой способ продлить жизнь на несколько лет

Эндокринолог Павлова: отказ от курения может продлить жизнь на несколько лет

Фото: Immo Wegmann / Unsplash

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что отказ от курения может продлить жизнь на несколько лет. Простой способ стать здоровее она назвала в своем Telegram-канале.

Ссылаясь на исследование, опубликованное в июне 2024 года, Павлова отметила, что, если отказаться от вредной привычки в 35 лет, можно сохранить в среднем восемь лет жизни. Отказ от курения в 45 лет в среднем сохранит 5,6 года, в 55 — 3,4 года. Если же отказаться от курения в 65 лет, то можно сохранить 1,7 года, а в 75 — 0,7 года.

«Конечно, чем раньше бросишь, тем лучше. Сигаретный дым содержит тысячи токсичных химических веществ, которые вредят практически всем органам и связаны с разными видами рака, инсультом, болезнями сердца и легких», — предупредила эндокринолог.

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      Вера Владзиевская
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